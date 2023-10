Mamma rinuncia alla carta igienica: “Così risparmio”

Caro prezzi e attenzione all’ambiente: una mamma ha unito le due cose facendo una scelta che fa discutere. Ha deciso di risparmiare denaro rinunciando alla carta igienica tradizionale a favore di panni lavabili e riutilizzabili.

La mamma, attenta alle tematiche ambientali, ha condiviso il suo metodo su TikTok, spiegando che ha iniziato a utilizzare gli stracci lavabili un anno fa e ha risparmiato circa 90 euro in 12 mesi. Ma il risparmio - spiega - può crescere ancora se tutti i componenti della famiglia smettono di usare la carta igienica. Il trucco consiste nell'utilizzare un borsello con cerniera umido e degli strofinacci, che possono durare per anni.



La mamma sottolinea che non è necessario effettuare lavaggi aggiuntivi se si utilizzano anche pannolini riutilizzabili e che i panni possono essere lavati normalmente. "Questo metodo - dice - la pulizia è migliore, soprattutto per i bambini, e non c’è bisogno di toccarli per metterli in lavatrice: basta aprire la cerniera del borsello e inserirla direttamente nel cestello". La soluzione proposta dalla donna ha diviso il web.