Mamma record: a 66 anni dà alla luce il suo decimo figlio

GERMANIA – Un miracolo di vita arriva dal cuore di Berlino, dove Alexandra, una donna di 66 anni, ha recentemente dato alla luce il suo decimo figlio, Phillip Il piccolo, che pesa 3.550 grammi e misura 50 centimetri, è nato mercoledì scorso presso l'Ospedale Universitario Charité, uno degli ospedali più prestigiosi della capitale tedesca. Nonostante la sua età, Alexandra ha affrontato la gravidanza con una determinazione ammirevole, accompagnata da una cura medica esperta e dedicata.



Il bimbo che sta crescendo sano e forte, è stato seguito dal professore Wolfgang Henrich, direttore del Dipartimento di Ostetricia del Charité, che ha sottolineato come l'intera gravidanza e il parto siano stati privi di complicazioni. “La signora ha una costituzione fisica particolarmente buona e un equilibrio mentale che le hanno permesso di affrontare questa gravidanza con serenità. Il parto cesareo è andato a buon fine senza problemi”, ha affermato Henrich, che ha anche evidenziato quanto raro sia che una donna di tale età porti avanti una gravidanza così lunga, specialmente considerando i numerosi parti cesarei precedenti.



L'eccezionalità della situazione non risiede solo nell’età avanzata della madre, ma anche nel fatto che Alexandra ha affrontato questa gravidanza senza alcun tipo di assistenza medico-riproduttiva. “Mangio sano, nuoto regolarmente e corro, non fumo, non bevo e non ho mai usato contraccettivi”, ha dichiarato con orgoglio la neomamma, che sottolinea come il suo stile di vita sano abbia contribuito al successo della gravidanza. La donna, come riporta il Bild, ha avuto otto dei suoi dieci figli dopo i 53 anni, un dato che ha suscitato stupore nel mondo della medicina. La donna, già madre di otto bambini e nonna di due, è un modello di resilienza e speranza. Per lei, la maternità non è mai troppo tardi. Nonostante i rischi associati a una gravidanza tardiva, come i problemi cardiovascolari e le aderenze da precedenti cesarei, Hildebrandt ha superato queste sfide con il supporto di un’équipe medica qualificata e il sostegno del suo partner.