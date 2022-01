Mamma rapisce i figli di 12 e 14 anni per non farli vaccinare contro il Covid

SPAGNA - E’ stata arrestata ieri una mamma 46enne spagnola che dal 4 novembre se ne era andata con i due figli, non dando notizie di sé e di loro all’ex marito, che voleva vaccinare i due bambini contro il Covid-19. In tutto questo tempo la donna era rimasta nascosta con i bambini, che non hanno nemmeno frequentato la scuola.

La 46enne era sparita con i figli di 12 e 14 anni perché non voleva cedere alla volontà del padre di sottoporli alla vaccinazione contro il virus. L’uomo aveva così denunciato l'ex moglie alle autorità spagnole e ieri la donna, sapendo di essere ricercata dalla polizia, si è costituita. I figli ora sono stati affidati al padre e la mamma è stata presa in custodia. I fatti si sono verificati a Siviglia, a sud della Spagna, paese che ha uno dei già alti tassi di vaccinazione in Europa.

