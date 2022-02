La mamma pensava dormisse e voleva svegliarlo, invece era morto nel sonno: aveva 23 anni

PORDENONE - Muore a 23 anni: lo ha trovato la mamma nel letto della sua camera.

Tragedia a Pordenone dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto ieri mattina dalla mamma: pensava stesse dormendo.



Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, è stata richiesta dal sostituto procuratore di turno: il pm ha delegato la Mobile a condurre le indagini per capire come il giovane aveva trascorso la serata di giovedì, quella precedente al decesso.

La morte sarebbe stata causata da un arresto cardiocircolatorio.