Mamma inizia il travaglio mentre è in volo: pilota lascia i comandi dell’aereo e la aiuta a partorire

Sky, non c’è soprannome più azzeccato per il neonato venuto alla luce proprio in alta quota, mentre la mamma era in aereo. Potrebbe essere la trama di un film e invece è successo durante un volo a storia da Taipei a Bangkok. Una futura mamma ha iniziato il travaglio inaspettatamente, trasformando l'aereo stesso in una sala parto improvvisata.



La madre, confinata nello stretto spazio di uno dei bagni dell'aereo, ha trovato assistenza in un luogo inaspettato: la cabina di pilotaggio. Il comandante con i suoi 18 anni di esperienza, ha dimostrato un coraggio e una prontezza d'animo straordinari di fronte a una situazione così impensabile. Senza esitazione, ha abbandonato temporaneamente il suo posto alla guida dell'aereo, affidando il comando alla sua copilota, per assistere la donna nel difficile compito di portare alla luce il piccolo Sky.



Nonostante non avesse il pilota è riuscito a guidare il parto in modo sicuro, garantendo la salute e il benessere sia della madre che del neonato. Il successo di questa impresa è stato confermato al momento dell'atterraggio a Bangkok, quando i paramedici hanno potuto constatare che entrambi stavano bene. "Potrà dire a tutti per il resto della sua vita che è nato nell'aria", ha commentato il pilota, riflettendo sulla straordinaria avventura del neonato, a cui l'equipaggio ha affettuosamente dato il soprannome di "Sky".

Foto da Instagram