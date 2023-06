Mamma incinta uccisa dal figlio di 2 anni: in casa c'era una pistola carica

Una donna di 31 anni, Laura Ilg, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione, quando suo figlio di soli due anni ha accidentalmente sparato dei colpi di pistola che l'hanno colpita alla schiena. La notizia ha lasciando tutti sgomenti di fronte a un evento così drammatico. La tragedia si è svolta nello stato dell' Ohio.



Secondo quanto riportato dalle autorità in una conferenza stampa tenuta per spiegare le circostanze della morte di Laura, la donna era incinta di 33 settimane quando suo figlio ha preso l'arma, che si trovava incustodita, caricata e senza sicura. Il bambino l'ha puntata verso la madre mentre questa si occupava del bucato, e purtroppo ha premuto il grilletto.



Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, Laura è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La tragedia ha portato alla perdita anche del bambino che la donna portava in grembo.

L'incidente ha sollevato interrogativi sulla presenza di armi da fuoco all'interno della casa. Durante le indagini è emerso che non si trattava della sola pistola, ma che sul comodino erano presenti una seconda arma da fuoco e altre due armi cariche. Il marito della vittima, che al momento della tragedia non si trovava in casa, ha rivelato che le armi erano di sua proprietà.



Le autorità locali hanno annunciato di condurre ulteriori indagini per determinare eventuali violazioni delle norme di sicurezza legate al possesso di armi da fuoco e per verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dalla famiglia coinvolta.