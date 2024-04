Mamma incinta a pochi giorni dal parto fa un pisolino ma non si risveglia più

Una giornata che doveva essere dedicata alla gioia e all'attesa della nascita di una nuova vita, si è trasformata improvvisamente in tragedia. Una donna di 38 anni e la sua bambina non ancora nata hanno perso la vita in circostanze drammatiche e misteriose. E’ successo a Brisbane. La giornata sembrava iniziare come tante altre per Margaret e il marito. Dopo una passeggiata per indurre il travaglio e un tranquillo pranzo a casa insieme, Margaret ha deciso di riposare per recuperare le energie, come molte donne in attesa fanno nei giorni che precedono il parto. Tuttavia, quel pisolino si è trasformato in un incubo quando il marito ha scoperto che la sua amata moglie non respirava più.



In soli venti minuti, la vita di Margaret e della sua bambina è stata tragicamente spezzata. L’uomo ha cercato disperatamente di rianimarla, mentre chiamava i soccorsi e chiedeva aiuto a un passante che si è rivelato essere un paramedico. Nonostante ogni sforzo, ogni tentativo di salvataggio è stato vano. Al momento, le cause della morte rimangono avvolte nel mistero. Solo due giorni prima, Margaret aveva incontrato la sua ostetrica e le sue condizioni sembravano perfettamente normali. Il marito, devastato dal dolore, ha dichiarato al Courier Mail: "Stiamo ancora facendo tutti i test per vedere cosa le è successo, ma non abbiamo ancora capito nulla".



La tragedia si è abbattuta su una famiglia già provata da altre avversità. Solo alcuni mesi prima, il padre di Margaret era stato colpito da un malore che gli avrebbe lasciato poche settimane di vita. In un gesto di amore e urgenza, Margaret e Ed avevano deciso di sposarsi improvvisamente il 6 gennaio 2024 per esaudire il desiderio del padre di accompagnare la figlia all'altare.