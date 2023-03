Mamma gli tira uno schiaffo e il 16enne la denuncia ai Carabinieri

PADOVA - “Mia madre mi ha tirato uno schiaffo”. Un 16enne del padovano si è presentato dai Carabinieri con questa motivazione, al fine di denunciare la madre che lo avrebbe schiaffeggiato dopo una bravata. La notizia è stata riportata dalla stampa locale, dove si legge che anche i Carabinieri sarebbero rimasti increduli per la richiesta del ragazzo. I militari hanno preso nota della denuncia del 16enne, per poi sentire anche la versione della madre. Secondo quanto è emerso, il 16enne era stato espulso da scuola per alcune bravate e la madre avrebbe reagito alla notizia tirandogli un ceffone. Un gesto che però non è andato giù al figlio, che si è recato immediatamente in caserma.