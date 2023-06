Mamma e figlia uccidono la nonna, la tagliano con la motosega e la bruciano sul barbecue

Landover, Maryland - Un tragico evento ha scosso la comunità di Landover, nello stato del Maryland, quando una donna di 44 anni, Candace Craig, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso sua madre, Margaret Craig, 71 anni. Ancora più inquietante, la polizia ha scoperto che Candace ha commesso questo atroce omicidio con l'aiuto della sua stessa figlia, Salia Hardy, 19 anni.



La scoperta di questa terribile vicenda è avvenuta dopo che un vicino ha segnalato alle autorità la sua preoccupazione per la scomparsa di Margaret Craig. Gli agenti intervenuti sulla scena hanno fatto una scioccante scoperta nel seminterrato della casa: "quella che sembrava essere materia cerebrale" era stata trovata in sacchi della spazzatura aperti.



Secondo quanto emerso dai documenti del tribunale ottenuti dall'emittente locale WJLA, la polizia ha trovato tracce di sangue e tessuti organici sul pavimento, nonché schizzi di sangue in tutta la cantina. Inoltre, sono stati rinvenuti un coltello, una motosega, utensili da taglio e materiali per la pulizia sparsi nelle vicinanze.



Al momento dell'arresto, Candace Craig ha aperto la porta agli agenti e ha permesso loro di entrare per perquisire la casa. L'odore di decomposizione proveniente dal seminterrato ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, portando alla tragica scoperta dei resti della vittima.



Secondo quanto riferito, Candace avrebbe ucciso sua madre il 23 maggio, durante una violenta lite familiare scatenatasi a causa dell'uso fraudolento della carta di credito di Margaret. Sembrerebbe che la donna minacciasse di denunciare la figlia alla polizia per questo motivo.



Candace Craig è stata accusata di omicidio di primo e secondo grado, mentre sua figlia Salia Hardy è stata accusata di favoreggiamento. Entrambe sono attualmente sotto la custodia del dipartimento penitenziario della contea di Prince George.



Le indagini sono ancora in corso, e la polizia sta cercando di determinare il movente preciso di questo atroce crimine. Nel frattempo, la comunità locale è rimasta sconvolta e si chiede come sia possibile che una madre e una figlia possano commettere un atto così orribile contro un proprio familiare.



L'udienza preliminare è stata fissata per il 3 luglio, durante la quale verranno presentate le prove raccolte dalla polizia.