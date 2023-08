Mamma di 12 figli cerca l'amore su Tinder: "Voglio avere altri 18 figli"

Gestire una famiglia numerosa è una sfida per molti, ma per Crystal, una madre coraggiosa con ben 12 figli e 8 ex mariti, la vita offre un insieme di sfide ancora più uniche. In un mondo in cui il concetto di famiglia si evolve costantemente, Crystal cerca ancora l'amore vero e ha deciso di farlo attraverso un annuncio su Tinder, l'app di incontri online.



La storia di Crystal è diventata virale dopo che un video che la ritraeva è stato condiviso su Instagram da un profilo terzo. Nonostante il contenuto sia stato successivamente rimosso, sembra che l'annuncio di Crystal abbia catturato l'attenzione di molti. Alcuni si chiedono se l'annuncio fosse davvero sincero o se fosse semplicemente un mezzo per attrarre l'attenzione su di sé, ma indipendentemente dalle intenzioni, la storia di Crystal ha suscitato curiosità e discussione.



Nel video, Crystal esprime apertamente il suo desiderio di trovare l'amore nonostante le sue responsabilità considerevoli. "Se avessi un solo marito e lui se ne andasse o morisse, i miei figli sarebbero senza padre, ma se ne avessi otto e tre se ne andassero o morissero, i miei figli avrebbero comunque cinque papà," ha dichiarato con un sorriso. In un mondo in cui le famiglie tradizionali assumono forme sempre più diverse, Crystal sembra abbracciare con gioia la complessità della sua situazione.



La reazione sui social media è stata variegata. Molti utenti hanno espresso ammirazione per la sua pazienza e il suo coraggio, elogiandola per la capacità di affrontare una situazione così complessa. Uno ha persino scherzato: "Io mi fidanzerei con lei. Con così tanti figli ed ex mariti avrà una pazienza enorme." Tuttavia, c'è anche chi è stato scettico, insinuando che Crystal stia cercando solo di ottenere notorietà attraverso questa storia insolita.



Crystal stessa non sembra scoraggiarsi dalle critiche o dai dubbi degli altri. In un gesto audace, ha concluso il video con una dichiarazione sorprendente: "Voglio avere altri 18 figli, solo per arrivare a 30." La sua determinazione nel perseguire il suo desiderio di amore e famiglia non ha limiti, dimostrando che, indipendentemente dalle circostanze, il cuore umano è in grado di sognare e sperare senza limiti.