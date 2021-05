Mamma dà alla luce 9 gemelli, record mondiale

MAROCCO - Aspettava solo (si fa per dire) sette bambini, ma ne sono nati nove. Tutti insieme con un parto cesareo riuscito bene. E’ successo ieri in Marocco. Protagonista della vicenda unica al mondo una donna maliana di 25 anni, Halima Cissè.

La ragazza, che si era trovata ad affrontare una gravidanza rarissima, era stata portata dal Mali, dove vive, al Marocco lo scorso 30 marzo, per ricevere le cure specialistiche. Il suo caso infatti aveva suscitato l’interesse di medici e scienziati ed è stato seguito con cura.

La donna ieri ha dato alla luce nove bambini con parto cesareo: cinque femmine e quattro maschi. I neonati, per ora in incubatrice perché molto piccoli, stanno tutti bene e appena saranno in forze torneranno insieme alla madre in Mali.

Il caso era oggetto studio perché dalle ecografie era emerso che la donna aspettava sette gemelli. Quando ne sono nati nove, pure i medici non riuscivano a credere ai propri occhi.