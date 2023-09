La mamma confisca il cellulare: i figli di 10 e 11 anni le rubano l'auto e scappano. Fermati dopo 320 chilometri

STATI UNITI - Due bambini di appena 10 e 11 anni hanno pensato di rubare l'auto della madre e fuggire dopo la decisione della mamma di requisire i loro cellulari per punizione. L’incredibile episodio che ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità della Florida. Tutto è iniziato giovedì scorso quando la madre dei due bambini ha denunciato il furto della sua auto e la scomparsa dei suoi figli pensando al peggio. Non poteva immaginare che i suoi figli avrebbero preso una decisione così audace come quella di rubare l'auto di famiglia e partire per un viaggio lungo oltre 300 chilometri verso la California.



Le autorità, dopo alcune ricerche, hanno individuato l'auto e si sono lanciate all’inseguimento. Quando finalmente hanno raggiunto il veicolo e intimato al conducente di fermarsi, si sono trovati di fronte a una scena inaspettata: un bambino di 10 anni è uscito dal posto del guidatore, seguito dalla sua sorellina di 11 anni dalla parte opposta del veicolo.



I due bambini sono stati immediatamente interrogati e hanno spiegato agli agenti di essere molto arrabbiati per la confisca dei loro dispositivi elettronici, tra cui il cellulare. La loro rabbia li ha spinti a intraprendere questa incredibile avventura verso la California. La madre, dopo aver ritrovato i suoi figli, non ha più sporto denuncia e i due bambini le sono stati riaffidati.