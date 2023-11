Mamma 29enne trovata morta in casa tra le braccia della figlia di 2 anni

Una giovane mamma di 29 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, con la figlioletta di due anni aggrappata a lei, cercando disperatamente di svegliarla. La storia si fa ancor più struggente quando emerge che la donna era stata visitata da due paramedici solo poche ore prima del suo decesso, a causa di forti dolori al petto e una nausea implacabile. Purtroppo, la tempestiva azione dei soccorritori non ha impedito la tragica fine di Lauren, la giovane madre. Il tragico episodio è avvenuto nella sua casa, a Belgrave Road, Marton (Regno Unito)



Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Mail, il coroner ha apertamente criticato la condotta dei due paramedici, sostenendo che essi abbiano sottovalutato la gravità delle condizioni della paziente. Lauren, preoccupata per i suoi sintomi, aveva chiamato il servizio di emergenza sperando di ottenere aiuto.



I paramedici, tuttavia, hanno informato la giovane madre che l'elettrocardiogramma non evidenziava alcun problema e l'hanno rassicurata sul suo stato di salute. Convinta dalle rassicurazioni dei soccorritori, Lauren ha deciso di non recarsi in ospedale. Ma poco dopo, in quella stessa casa dove aveva cercato aiuto, la donna è stata trovata senza vita, con la sua piccola figlia che cercava disperatamente di svegliarla ripetendo: "Non riesco a svegliare la mamma."



Il coroner, Joe Lees, ha commentato aspramente: "La condotta dei due paramedici ha indotto Lauren a non cercare ulteriori cure mediche. Questo è stato un errore grave e costoso." L'autopsia ha rivelato che la 29enne è morta a causa di un attacco cardiaco, scaturito da un coagulo di sangue nei polmoni. Tuttavia, Lees ha aggiunto: "Non ci sono abbastanza prove per stabilire la gravità dell'errore."



Questa tragica vicenda solleva domande importanti sulla valutazione delle condizioni dei pazienti da parte dei soccorritori e sottolinea l'importanza di un'approfondita analisi medica. La morte prematura di questa giovane mamma è un monito per tutti, poiché sottolinea quanto sia fondamentale affrontare ogni segnale del corpo con estrema cautela e ricerca di cure mediche adeguate.