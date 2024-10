Maltrattava il padre e si presenta davanti a casa, arrestato

PADOVA - I Carabinieri di Bastia di Rovolon (Padova) hanno arrestato in flagranza un 19enne per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari, dai quali era stato allontanato per maltrattamenti in famiglia, a Cervarese Santa Croce. Il giovane era stato sottoposto alla misura cautelare che gli imponeva di stare lontano dalla casa e dai posti frequentati dal padre. E' stato l'uomo, nella mattinata di ieri, a chiamare il 112 segnalando la presenza del figlio nei pressi della sua abitazione. Il 19enne è stato così arrestato, e il magistrato di turno ne ha disposto il trasferimento alla Casa Circondariale di Padova.