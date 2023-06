Maltrattamenti in famiglia, 32enne espulso dall'Italia

VICENZA - Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, è stato emesso dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, nei confronti di un 32enne straniero, già arrestato per stalking nei confronti della ex moglie, cittadina italiana, e dei figli minori. Più volte all'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dagli ex congiunti che però non ha mai rispettato. L'iter giudiziario ha portato dapprima alla sua condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona e poi ad un'altra condanna a 4 mesi per minaccia, atti persecutori, molestia e violenza privata. Ora la decisione di espulsione dall'Italia. (ANSA)