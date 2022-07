Maltrattamenti in casa riposo: sette misure cautelari

UDINE - Da stamani, nelle province di Gorizia e Udine, i militari del Nas di Udine, coadiuvati dai colleghi del Nas di Treviso e dei comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, emesse dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Sono 4 misure cautelari per arresti domiciliari, 2 divieti di avvicinamento e un divieto a esercitare la professione sanitaria. L'indagine fu avviata nel 2021 dopo segnalazioni di comportamenti anomali nei confronti di più anziani, ospiti di una Residenza per anziani non autosufficienti della provincia di Udine.