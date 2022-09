Maltrattamenti alla moglie, finisce in carcere

VERONA - I Carabinieri di Verona hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere deciso dal gip a carico di un 45enne originario dello Sri Lanka, residente in città, accusato di maltrattamenti in famiglia, in particolare ai danni della moglie.



Pochi giorni prima, i militari erano intervenuti nell'abitazione della coppia, accertando che l'uomo, spesso ubriaco, da tempo maltrattava fisicamente e psicologicamente la compagna ,che infine ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare il suo persecutore.



Dopo una rapida indagine, i Carabinieri hanno inviato un rapporto all'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento cautelare. L'uomo si trova ora nel carcere veronese di Montorio.