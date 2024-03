Maltratta e rapina i genitori, 30enne ai domiciliari

VENEZIA - Un 30enne di Spinea (Venezia) è stato posto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni dei genitori. L'uomo, in precedenza allontanato dall'abitazione familiare con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, era stato riaccolto e aveva continuato a rendere difficile la vita dei genitori, minacciandoli e ingiuriandoli in più occasioni. In una circostanza, il giovane ha usato violenza fisica nei confronti del padre, per sottrargli il portafoglio e le chiavi della macchina.