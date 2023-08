Maltratta il padre 99enne, finisce in carcere

VICENZA - Un 58enne residente nel Bassanese è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti del padre di 99 anni. L'indagine è scattata il mese scorso dopo che una vicina, uditi urla e lamenti provenire dall'abitazione occupata da padre e figlio, aveva allertato il Commissario. Le successive indagini, anche attraverso l'utilizzo delle intercettazioni, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la vicenda: è emerso che il padre era sottoposto continuamente ad una pressante violenza psicologica, fatta di insulti, umiliazioni e minacce di morte.

Nei giorni scorsi si è arrivati al culmine con l'anziano picchiato e poi trasportato in ospedale, da dove era stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le ferite riportate, in particolare alcune vistose escoriazioni al volto ed ecchimosi ai polsi, ha indotto i carabinieri ad eseguire un intervento d'urgenza. Il 58enne è stato arrestato in flagranza e poi associato alla casa circondariale di Vicenza. All'esito dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari di Vicenza ha convalido l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.