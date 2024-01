Maltratta la moglie, uomo allontanato da casa

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Un 44enne marocchino di Camposampiero (Padova) è stato allontanato dall'abitazione familiare per maltrattamenti alla moglie. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri dopo aver svolto indagini inseguito alla denuncia per maltrattamenti in famiglia presentata dalla donna.

La coppia si era sposata nel loro paese di origine, in Marocco, quando lei era ancora minorenne e poi si erano ricongiunti in Italia. Qualche anno dopo l'atteggiamento del marito è cambiato, diventando sempre più possessivo, aggressivo e violento nei confronti della moglie, e nei confronti della figlia maggiore, vittima anch'essa di minacce, percosse e maltrattamenti consistenti in violenze fisiche e verbali.

I carabinieri hanno segnalato l'uomo alla procura di Padova che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo, allontanato dalla casa familiare, non prestando il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.