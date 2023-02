Maltratta per anni la moglie e i figli, 39enne in carcere

VERBANIA-VICENZA - Un uomo di 39 anni, di nazionalità moldava e residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola) in seguito alla condanna del tribunale di Vercelli a quattro anni di carcere per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi tra le provincie di Vicenza e di Vercelli tra il 2013 e il 2020. Il 39enne, che si trovava in valle Vigezzo per motivi di lavoro, è stato portato nel carcere di Verbania. A denunciare l'uomo era stata l'ex moglie che, dopo anni di umiliazioni, percosse e lesioni, in alcuni casi anche nei confronti dei figli, aveva trovato il coraggio di raccontare quanto accadeva in famiglia.