Maltratta e aggredisce la moglie, fermato e arrestato

BORGORICCO (PADOVA) - Stava maltrattando e picchiando la moglie quando i Carabinieri, giunti in soccorso, lo hanno arrestato e portato in ospedale la donna. E' accaduto a Borgoricco (Padova) dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 45enne tunisino.

I fatti si sono verificati nel corso della notte quando la donna ha chiesto aiuto al 112 segnalando le botte e il fatto che, per sfuggire al marito, si era messa in salvo chiudendosi in bagno. I Carabinieri raggiunta l'abitazione individuava e fermava l'uomo liberando la donna che si trovava ancora chiusa nella stanza.

Dalla prima ricostruzione dei fatti l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie a seguito dell'ennesima lite scaturita da futili motivi. La donna soccorsa è stata costretta a ricorrere alle cure mediche presso l'Ospedale di Camposampiero, mentre l'uomo già colpito da ammonimento del Questore di Padova in quanto in passato si era già reso responsabile di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie è stato arrestato ed associato presso la Casa Circondariale di Padova.