Maltempo in zona, interventi a raffica

VICENZA - Sono stati 25 gli interventi in provincia di Vicenza dei vigili del fuoco a causa del maltempo che ieri si è abbattuto in zona.



Si è trattato soprattutto di ramaglie staccate dagli alberi per il forte vento. Una quindicina gli interventi a Padova e provincia, anche in questo caso per caduta di rami e alberi. Parecchie le segnalazioni per grandine e forte vento. Colpiti i Colli Berici, ma anche la parte Est di Vicenza e la zona Euganea.