Maltempo: Zaia, stop a treni e bus tra Veneto e Friuli

VENEZIA - Per decisione di Trenitalia, è sospesa la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste. Lo rende noto il presidente del Veneto Luca Zaia. "I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale - dice Zaia - sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa".

"Anche l'Azienda di Trasporto del Veneto Orientale Atvo ha sospeso, per oggi e per tutto domani, tutti i collegamenti bus verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi nel territorio veneto" conclude il presidente.

AGGIORNAMENTO

Circolazione dei treni sospesa in Friuli Venezia Giulia dopo la diramazione di un'allerta meteo rossa da parte della Protezione civile per le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Nel dettaglio, come riporta Trenitalia sul sito, dopo le 12 di oggi è prevista la sospensione della circolazione dei treni regionali e lunga percorrenza sulle linee Sacile - Gemona - Tarvisio; Sacile - Casarsa - Udine; Portogruaro - Casarsa; Portogruaro - Trieste; Udine - Palmanova - Cervignano; Udine - Gorizia - Trieste. Trenitalia spiega inoltre che "non possono essere predisposti servizi sostitutivi" e "consiglia pertanto di non intraprendere viaggi". Nell'arco della giornata i treni lunga percorrenza diretti in Fvg hanno subito o subiranno limitazioni di percorso; cancellato un Intercity proveniente da Roma e diretto a Trieste. Stop anche a quattro Euronight, programmati per oggi e domani. I treni alta velocità previsti in partenza domani mattina da Trieste e diretti a Milano (ore 7.07; ore 9.39), Roma (ore 6.42) e Torino (ore 6) avranno origine da Venezia Mestre.