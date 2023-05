Maltempo, Zaia firma decreto di stato di emergenza in Veneto

VENEZIA - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il Decreto di Stato di Emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate ieri, 16 maggio, e oggi, 17 maggio, nei territori della provincia di Rovigo e della Città Metropolitana di Venezia.

"Le forti piogge ed il vento - spiega Zaia - hanno colpito, in particolare, il litorale centro-meridionale fino al Delta del Po e la pianura limitrofa tra il basso Veneziano e il basso Polesine; altre evidenze sono pervenute dalle zone di Bibione e limitrofe.

Qui, infatti, si sono registrate frequenti precipitazioni a carattere di rovescio con quantitativi complessivi anche abbondanti, fino a massimi di 50-70 mm circa. Inoltre, la persistenza dell'area ciclonica ha determinato nelle stesse aree un significativo rinforzo dei venti dai quadranti orientali fin dalle prime ore di martedì 16. Si sono registrati numerosi e diffusi interventi da parte dei vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale". "Il maltempo - ha aggiunto Zaia - ha provocato anche una marea sostenuta sull'Alto Adriatico, dove i venti hanno soffiato in maniera forte durante tutta la giornata, in particolare lungo il litorale. Colpite le nostre spiagge che hanno subito l'asporto di importanti metri cubi di sabbia e l'accumulo di importanti quantità di rifiuti, soprattutto di legname".



Maltempo: in Veneto caduti 130 millimetri in 15 giorni

Arpav, è troppo presto per capire se la falda si è ricaricata



Nei primi quindici giorni del mese di maggio in Veneto le piogge sono state frequenti e abbondanti, registrate in 13 giorni su 15, e mediamente sono caduti 130 millimetri di precipitazione, valore superiore a quello medio (1994-2022) dell'intero mese di maggio, stimato in 115 millimetri. Il dato emerge dal bollettino quindicinale dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). A metà mese si registra, quindi, una situazione di surplus pluviometrico (+13%) rispetto agli apporti attesi a fine mese. Per quanto riguarda le conseguenze sulle falde, tuttavia, soprattutto in termini di entità e durata della fase di ricarica, è ancora prematuro. Le massime precipitazioni sono state registrate dalle stazioni di Trecenta (Rovigo) con 251 millimetri, Faedo (Padova) con 246 millimetri e Masi (Padova) con 229 millimetri. La neve caduta in quota ha riportato sui valori normali gli spessori del manto nelle Dolomiti, con apporti di neve oltre i 120 centimetri oltre i 2400 metri e di 70-80 centimetri a 2000 metri nelle Dolomiti. Nelle Prealpi vicentine gli apporti complessivi sono stati di 80 centimetri a 2000 metri, in Alpago 40-60 a 1600 metri e di 20-30 negli altri settori. La sommatoria di neve fresca da ottobre a metà maggio evidenzia ancora un deficit di 160 centimetri di neve fresca in quota, di 130 a 1600 metri e di 70-100 nei fondovalle. In alcune giornate, come il 6 e 7 maggio, la pioggia è arrivata fino in alta quota, accelerando i processi di riscaldamento e fusione del manto nevoso. La risorsa idrica nivale, dopo la fusione della prima decade del mese, con le nevicate successive è ritornata sui valori in media per il periodo.