Maltempo a Vittorio Veneto, cane bloccato nel lago: aveva le zampe posteriori paralizzate

VITTORIO VENETO - A seguito dell'ondata di maltempo di questa mattina, giovedì 9 giugno, lungo il territorio comunale di Vittorio Veneto, sono state parecchie le chiamate al comando di Polizia locale.



Molti cittadini hanno segnalato problemi alla segnaletica stradale e all’arredo urbano in tutta l’area comunale. Tra i tanti interventi eseguiti dagli agenti, da segnalare anche il recupero di un cagnolino che era finito in uno dei laghetti in zona Fadalto.



Grazie ad alcune segnalazioni, gli agenti sono giunti sul posto e non senza difficoltà si sono calati in un tratto piuttosto ripido, recuperando l’animale. Poi si è capito il motivo per cui non riusciva a uscire dall’acqua in maniera autonoma. Infatti il cagnolino a causa di una patologia permanente ha accusato una paralisi alle zampe posteriori.

Grazie al microchip, non senza alcune difficoltà, come segnalato dal comandante dott. Ezio Camerin, la Polizia locale è riuscita a risalire al proprietario, M. D. di Vittorio Veneto, che peraltro lo stava cercando a sua volta. Dunque gli è stato consegnato; il cagnolino ora sta bene. OT