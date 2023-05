Maltempo, violento nubifragio con grandine a Belluno: allagamenti e strade imbiancate

BELLUNO - Nel pomeriggio di oggi, la città di Belluno è stata colpita da un violento temporale che ha causato problemi e disagi. Tra le 15 e le 17, sono caduti ben 64mm di pioggia sulla città, provocando allagamenti e difficoltà nella circolazione stradale.



La prima periferia a est della città, in direzione di Ponte nelle Alpi, è stata particolarmente colpita dalla furia delle precipitazioni. Numerose strade sono state invase dall'acqua, rendendo difficile il passaggio dei veicoli e creando problemi per i residenti. I soccorritori sono stati mobilitati per affrontare la situazione e mitigare gli effetti del maltempo.



Il nubifragio che ha colpito Belluno è stato accompagnato anche dalla grandine. La combinazione di pioggia intensa e grandine ha causato danni materiali in diverse zone della città. In particolare, sono stati segnalati allagamenti nella zona del centro commerciale "Veneggia", dove alcune aree sono state invase dall'acqua.



Non solo la città di Belluno ha subito gli effetti di questo violento temporale, ma anche altre aree della Val Belluna hanno riportato disagi a causa del maltempo. A Chies d'Alpago sono stati registrati 27mm di pioggia, mentre a Tambre ne sono caduti 12mm. Questi dati evidenziano l'ampia portata del fenomeno meteorologico che ha interessato l'intera regione.



Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante situazioni di maltempo.

