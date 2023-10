Maltempo: "In Veneto situazione sotto controllo"

VENEZIA - “L’ondata di maltempo che da ieri sera ha investito il Veneto si sta attenuando. Allo stato attuale le condizioni meteo sono previste in miglioramento, mentre gli uomini della Protezione Civile sono al lavoro per monitorare puntualmente l’evoluzione della situazione e i disagi localizzati che si sono verificati in alcuni territori. Ringrazio tutto il sistema di Protezione Civile del Veneto, dirigenti, tecnici e volontari, che si è attivato con la consueta rapidità, professionalità e abnegazione, mettendo a disposizione energie, uomini e mezzi per garantire supporto a tutti i territori minacciati dal maltempo di queste ore”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia sintetizza il quadro della situazione rispetto all’annunciata perturbazione che da ieri sera si è abbattuta in Veneto con intense precipitazioni e vento forte.



Le previsioni meteo indicano una tendenza dalle ore 14 alle ore 17 di oggi, localmente, residui piovaschi/rovesci e ventosità in graduale attenuazione. Per quanto riguarda i fiumi sono in diminuzione anche se ancora sostenuti i livelli alle sezioni montane e pedemontane dei corsi regionali, in particolare sul sistema Agno Guà e sul bacino dell’Astico, mentre sono in crescita i livelli idrometrici alle sezioni vallive e di pianura dei corsi d’acqua principali. v

In particolare, lungo l’Adige verrà raggiunto a breve il colmo di piena alla sezione di Trento con livelli prossimi a +5 m all’idrometro di Ponte San Lorenzo. Il colmo di piena è atteso in ingresso regione verso il pomeriggio, interessando la città di Verona verso la sera odierna con livelli che potranno raggiungere la terza soglia di allertamento. Si regista la richiesta di apertura della galleria scolmatrice Adige Garda per salvaguardare Verona e Polesine da rischio allagamento.



Per quanto concerne il Piave il colmo di piena è transitato in mattinata alla sezione di Nervesa, è atteso il passaggio del picco nel pomeriggio/sera rispettivamente alle sezioni di Ponte di Piave e San Donà, con livelli superiori alla prima soglia di allerta



Due frane sono state registrate ad Alleghe (BL) e Crespadoro (VI). Per quanto riguarda gli effetti delle mareggiate lungo la costa a Jesolo sono stati segnalati danni da vento a stabilimenti balneari privati e marciapiedi limitrofi con erosione delle dune presso l’arenile in corrispondenza di Piazza Torino, Camping Village Waikiki e stabilimento Merville. È stato chiuso l’accesso alla spiaggia di Bibione a causa di locali allagamenti in corrispondenza della camminata e a Caorle segnalati danni da vento di lieve entità come a Rosolina si evidenziano lievi danni alla passeggiata.