Maltempo: Veneto, pioggia ovunque e neve su Dolomiti

VENETO - Pioggia ovunque in Veneto, anche con fenomeni intensi in pianura, e una spruzzata di neve di pochi centimetri sulle Dolomiti.

L'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto segnala stamane un drastico crollo delle temperature tanto che le minime in montagna si stanno avviando verso lo zero per scendere ulteriormente nei prossimi due giorni.

A causare lo stop alla primavera è una perturbazione dal nord Europa che sta portando una massa d'aria artica.

Un fenomeno che porta le temperature a scendere decisamente sotto le medie stagionali.

FOTO - Cortina d'Ampezzo (fonte: www.meteoweb.eu)