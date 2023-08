Maltempo, Veneto: danni per almeno un miliardo e 126 milioni

VENEZIA - I danni generati dal maltempo in Veneto dal 13 di luglio al 6 di agosto sono stati quantificati in un miliardo e 126 milioni di euro, cifra che potrebbe salire anche a un miliardo e 300mila euro. Il dato e' stato comunicato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia al termine della chiusura dei conteggi. Secondo quanto raccolto dalla Protezione civile del Veneto ci sono 70mila posizioni aperte, tra pubblico e privato. I comuni coinvolti da queste ondate di maltempo sono stati 313, i feriti cono stati piu' di 100 e 8mila persone sono rimaste senza elettricita' di cui 2mila nella provincia di Treviso e 6mila in quella di Verona cui sia ggiungono oltre 100 evacuati, registrate raffiche di vento sopra i 140 km orari, in modo particolare nella zona di Valdobbiadene. Zaia ha annunciato che seguira' la gestione commissariale come in passato. La Regine provvedera' a dei ristori immediati per poi distribuire ai comuni i fondi dando loro liberta' e responsabilita' di gestione.