Maltempo in Veneto: "Dal Governo 31 milioni per i danni del 2020"

VENEZIA - 'Quando si corre da soli, si va piu' veloci, ma come ho ripetuto spesso, quando si corre insieme, si raggiungono importanti obiettivi. Un esempio concreto di quanto sostengo e ho sempre sostenuto ce lo offre ora lo stanziamento di 31 milioni da parte del Governo per l'alluvione in Veneto del dicembre del 2020. Un evento calamitoso che aveva messo in ginocchio alcune nostre province, su cui ci siamo immediatamente tirati su le maniche e messi all'opera.

Abbiamo iniziato un percorso di confronto e dialogo col Governo ed oggi ne raccogliamo i frutti'.

Sono le parole di soddisfazione che il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha espresso in merito all'importante stanziamento approvato per i danni gravi subiti due anni fa nella regione. 'Non possiamo dimenticare gli allagamenti del 2020 e le ferite provocate sulle nostre terre, - ha aggiunto il presidente - ma se confrontiamo quell'evento con gli eventi precedenti, come l'alluvione del 2010 dove i danni sono stati piu' numerosi e gravi, ci rendiamo conto che in questi anni, di lavoro sul territorio, in termini di infrastrutture e di prevenzione, ne e' stato fatto egregiamente ed e' grazie a cio' che l'evento del 2020 e' stato difficile per il territorio ma decisamente piu' contenuto.

Ringrazio pertanto non solo per il grande lavoro di squadra che e' stato fatto su piu' livelli, ma anche per il grande impegno e lavoro messo in atto in Veneto sul piano di potenziamento e di prevenzione. Un lavoro che fa intendere come in Veneto si lavora sul presente, pensando anche al futuro'.