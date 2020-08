Maltempo in Veneto: da domenica 458 gli interventi fatti dai vigili del fuoco

In Veneto, a causa del maltempo dei giorni scorsi, sono 458 gli interventi eseguiti dalle squadre dei vigili del fuoco dalle ore 16 di domenica 23 agosto. Sono 7 gli interventi in corso di svolgimento mentre altri 13 sono in attesa di essere evasi. Al momento sono impiegati 51 operatori dei Vigili del fuoco suddivisi in più squadre con personale del comando di Verona (45 unità) e dei comandi di Belluno, Treviso e Padova.