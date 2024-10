Maltempo in Veneto: allerta rossa per criticità idrogeologica nei bacini montani

VENETO - Il Veneto è in stato di allerta a causa del maltempo in arrivo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha aggiornato l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo stato di allarme (allerta rossa) per le aree dei bacini montani e pedemontani dell'Alto Piave e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Questa allerta massima sarà valida fino alle ore 6 di domani mattina, dopodiché la criticità passerà ad arancione. Nel dettaglio, per quanto riguarda la criticità idraulica, nelle stesse aree si mantiene lo stato di preallarme, con rischio di innalzamenti significativi dei livelli dei corsi d'acqua secondari, che potrebbero causare inondazioni e trasporto diffuso di sedimenti.

La situazione di preallarme si estende anche al bacino veronese dell'Adige-Garda e Monti Lessini, mentre il resto dei bacini della regione è sotto attenzione. Allerta arancione anche per i bacini Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, e nei bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento, dove è previsto un aumento dei livelli idrometrici con possibile superamento della seconda soglia e rischio di esondazioni nelle aree golenali. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza, invitando la popolazione a seguire gli aggiornamenti e adottare tutte le misure precauzionali necessarie.