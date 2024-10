Maltempo in Veneto: allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

VENETO - In arrivo un'ondata di maltempo in Veneto, con previsioni di piogge persistenti e possibili fenomeni temporaleschi tra oggi, mercoledì 16 ottobre, e domenica 20 ottobre. La regione sarà interessata da una circolazione ciclonica che porterà precipitazioni frequenti, con una fase particolarmente intensa tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica in alcune aree.

L'allerta è valida dalle ore 18:00 di giovedì 17 ottobre fino alle ore 18:00 di venerdì 18 ottobre e riguarda i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione per criticità idraulica, nonché i bacini di Piave Pedemontano, Adige-Garda e Monti Lessini per criticità idrogeologica. Nelle aree interessate potrebbero verificarsi frane superficiali e colate rapide, oltre all'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e allagamenti locali, in particolare in zone montane, pedemontane e collinari. Il rischio riguarda soprattutto i piccoli e medi bacini idrografici, con possibile superamento delle soglie di sicurezza, seppur contenuto entro gli argini dei fiumi.