Maltempo: in Veneto allerta gialla per i bacini fluviali

Foto d'archivio

VENEZIA - La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dalla mezzanotte alle ore 20.00 di domani, che eleva l'allerta idrogeologica per temporali a "gialla" in tutti i bacini del territorio. Nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione viene indicato lo stato di preallarme per criticità idrogeologica e idraulica. In particolare l'allerta idraulica "arancione" è riferita al bacino del Muson dei Sassi, dove è possibile il superamento della seconda soglia idrometrica. La criticità idraulica prevista sul resto dei bacini è gialla (attenzione), escluso l'Alto Piave (verde).

Il preallarme riguarda i bacini del Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, stato di attenzione (gialla) sul resto dei bacini regionali. Sono state inoltre segnalate problematiche di dissesto arginale lungo il tratto terminale dell'Adige. In caso di temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Nelle zone in allerta idraulica si potrà registrare l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica dell'alveo.



A VICENZA

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha riaperto oggi il Centro operativo comunale (Coc), in forma ristretta presso il comando della polizia locale, per il monitoraggio notturno della situazione, alla luce delle previsioni meteorologiche che da questa sera fino alla serata di domani annuncia tempo instabile e perturbato, con precipitazioni localmente abbondanti. Per il bacino idrografico di Vicenza questi fenomeni potrebbero innescare criticità di tipo idrogeologico alla rete secondaria (stato di preallarme arancione). Per i fiumi principali, la Regione ha disposto lo stato di attenzione (giallo) per criticità idraulica. Sono stati preallertati il gruppo comunale di protezione civile, Amcps e Viacqua, pronta ad attivare le idrovore di viale dello Stadio e via Leoni in caso di necessità.