Maltempo in Veneto: agricoltura in ginocchio

"Per gli agricoltori continua a piovere sul bagnato: dopo le grandi difficoltà legate alla pandemia del Coronavirus, il comparto del Veneto si trova ora a dover fare i conti con un'ondata di maltempo anomala e con ulteriori ripercussioni sulla produzione". Lo fa sapere il presidente della Copagri Franco Verrascina, all'indomani della nuova ondata di maltempo che ha colpito le province di Verona, Padova, Vicenza, Rovigo e Belluno. "L'ennesimo evento atmosferico eccezionale ha prodotto danni per milioni di euro che ricadranno sul settore", sottolinea il presidente della Copagri Veneto Carlo Giulietti, secondo il quale "sono passaggi significativi e necessari lo stato di crisi per la città scaligera e per gli altri comuni del veronese e la richiesta della Regione al Governo per dichiarare lo stato di calamità, ma la politica a tutti i livelli può e deve fare di più".

La paura degli agricoltori, conclude Giulietti, è che il ripetersi di situazioni emergenziali sia diventato la normalità. Il clima è cambiato rispetto al passato ma vanno affrontati con attenzione diversi temi: dalla troppa cementificazione alla mancanza di manutenzioni, in un contesto dove tutti gli addetti ai lavori devono fare la propria parte. Non ultimo occorre pensare ad un serio piano di rilancio delle infrastrutture affinché situazioni simili non si ripetano mai più.