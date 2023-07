Maltempo in Veneto, 16enne operato per un trauma toracico

VERONA - E' stato sottoposto ad intervento chirurgico per trauma e ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Borgo Trento di Verona, il ragazzo 16enne rimasto vittima del maltempo la notte scorsa a Zimella (Verona). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane non sarebbe stato schiacciato dal ramo di un albero, come riferito in un primo tempo. Il ragazzo, proco prima della mezzaniotte, era in sella ad una moto quando si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un albero abbattuto dal nubifragio in corso sulla zona. Nel tentativo di evitare l'impatto con i rami, il giovane è caduto sull'asfalto, scivolando sino a fermarsi contro una vettura che arrivaav in senso opposto.

Sono state richiamate in servizio 12 persone, fra medici, infermieri e autisti, oltre al direttore Adriano Valerio e al coordinatore infermieristico Marco Manzini, per far fronte agli interventi di soccorso per il maltempo, da parte del servizio Suem 118 dell'Azienda ospedale università di Verona. La grandinata su Peschiera, in particolare, ha richiesto un'operazione di emergenza, durata fino alle 2.00 con il soccorso di 35 persone, con l'impiego di mezzi aggiuntivi del Suem, Croce Verde e Croce Rossa, in tutto quattro ambulanze base con soccorritori e due pulmini da nove posti. Sono state sei le strutture che hanno accolto i pazienti: il Pronto soccorso Borgo Trento (3 persone), Pronto soccorso Borgo Roma (7), Negrar (7), Bussolengo (10) e Villafranca (8). A questi si aggiunge l'ospedale di Peschiera verso il quale non sono arrivati pazienti con i mezzi di soccorso ma con mezzi propri perché colpiti da traumi minori. In totale sono stati 27 codici verdi, sette gialli e un codice rosso.

LEGGI ANCHE