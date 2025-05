Maltempo in tutta la povincia, danni e paura

PADOVA - Nel tardo pomeriggio del 12 maggio, un violento fortunale ha colpito l’area dei Colli Euganei e la zona di Selvazzano, causando gravi disagi, in particolare a Teolo. Le forti raffiche di vento, la pioggia battente e la grandine hanno provocato allagamenti diffusi, la caduta di diversi alberi e il danneggiamento di alcune automobili parcheggiate all’aperto.



Numerosi residenti hanno trovato i garage e gli scantinati completamente invasi dall’acqua, costringendo molti a rifugiarsi nei parcheggi sotterranei dei centri commerciali della zona in attesa che la situazione si normalizzasse. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha monitorato in tempo reale l’evolversi dell’emergenza, ricevendo centinaia di chiamate. Le squadre, provenienti da Padova, Este e Abano Terme, sono intervenute per svuotare abitazioni e sottopassi allagati e per rimuovere alberi abbattuti che ostruivano strade e minacciavano le case. Fondamentale il contributo della Protezione Civile, immediatamente attivata in coordinamento con le amministrazioni comunali per garantire sicurezza e assistenza nelle zone più colpite.



Anche i Carabinieri della compagnia di Abano sono rimasti a disposizione della comunità per tutta la sera, pronti a intervenire in caso di ulteriori emergenze. La situazione più critica si è registrata tra le 17 e le 19, ma i disagi hanno interessato anche alcuni comuni della Bassa Padovana, tra cui Borgo Veneto, Saletto e Ospedaletto Euganeo, seppur in misura minore. Nonostante i danni materiali, il dato più rassicurante è che non si segnalano feriti né persone che abbiano richiesto cure mediche.