Maltempo: tromba d'aria sul Lago di Garda 

VERONA - Una tromba d'aria si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è 'scaricata' in acqua.

Si stanno comunque facendo verifiche per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago. Oltre ala tromba d'aria, stamane lungo la sponda veronese del Garda vi è stata una fittissima pioggia mista a grandine. Non si segnalano danni particolari ma solo un forte rallentamento del traffico perchè tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsa visibilità.

L'ondata di maltempo sta creando disagi anche in Valpolicella. A Fumane (Verona) una parte del paese è rimasta senza elettricità perché all'altezza della località di Villa della Torre le raffiche di vento hanno danneggiato la linea. I tecnici dell'Enel sono al lavoro per il ripristino della corrente.

Il video diffuso da Corriere TV