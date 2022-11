Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in 6 regioni

METEO - Torna il maltempo sull'Italia, specie al Centro-Sud, con temporali, venti forti e rovesci. Per questo motivo, la Protezione civile ha valutato l'allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 14 novembre, in sei regioni: si tratta di settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia.



L'avviso della Protezione Civile emesso nella giornata di ieri prevedeva dalla notte precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell'instabilità sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.