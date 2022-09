Maltempo, strade allagate nella notte

TRIESTE - Le squadre comunali di Protezione Civile di Trieste e di Aquileia sono intervenute la scorsa notte, con uscita alle 22:00 circa, per allagamenti di strade causati dalle forti precipitazioni.



Hanno operato, in piena sinergia con gli agenti della Polizia Locale (che hanno transennato in alcuni casi le strade a Trieste), per ripristinare la viabilità, in particolare nella località di Belvedere ad Aquileia, e lungo alcuni tratti di viabilità a Trieste.



Non si segnalano al momento altre criticità legate al maltempo in Friuli Venezia Giulia.