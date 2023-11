Il maltempo spazza via le spiagge del Nordest. Il Mose salva Venezia

VENEZIA - Gli ultimi aggiornamenti riguardo alla situazione critica a Venezia e nel litorale veneziano, colpiti da una serie di avversità legate al maltempo e alle mareggiate, ci dicono che il maltempo ha recato danni ingentissimi anche ai nostri litorali. Il Mose, il sistema di dighe mobile, è stato attivato per la quattordicesima volta dall'inizio della stagione autunnale, cercando di contrastare le minacce dell'acqua alta che hanno colpito la città. Spesi quasi 3 milioni di euro per il sollevamento del mose dall'inizio dell'autunno.



Secondo il Centro maree del Comune, sabato, la marea ha raggiunto il picco di 138 centimetri in mare, mentre all'altezza delle paratoie, si è registrato un picco di 142 centimetri. Grazie all'intervento del Mose, il centro storico lagunare è stato preservato da una marea che ha sfiorato i 75 centimetri. Tuttavia, le previsioni indicano un nuovo picco di marea di 110 centimetri per oggi, mettendo a dura prova la tenuta del sistema.



Il litorale veneziano ha subito gravi danni a causa delle mareggiate e delle potenti onde. Spiagge devastate, erosione del terreno e rifiuti spiaggiati sono solo alcune delle conseguenze del maltempo. Le stime preliminari indicano che i costi di recupero potrebbero ammontare a circa 2 milioni di euro in tutto il litorale. La situazione più critica è stata riscontrata a Jesolo, dove migliaia di metri cubi di sabbia sono stati erosi dalle onde.



A Bibione, la situazione è ancora più grave, con un'erosione significativa e una stima di quasi 100.000 metri cubi di sabbia persi. La piena del fiume Tagliamento ha contribuito agli allagamenti e ai danni nella zona, sollevando polemiche sul sistema di smaltimento dell'acqua.



Nel frattempo, anche la regione Friuli Venezia Giulia ha subito i colpi del maltempo. Lignano Muggia, Trieste, Grado, Monfalcone e Marano Lagunare hanno sperimentato acqua alta, mareggiate, allagamenti e alberi caduti. Le precipitazioni intense e il forte vento hanno complicato la situazione, con raffiche di vento massime misurate fino a 144 km all'ora. A Trieste, la marea ha superato il limite critico di 2,78 metri, raggiungendo 2,99 metri. A Lignano è stato distrutto parte del pontile che porta al vecchio faro (in foto). Simbolo della città.



La situazione rimane critica in molte parti della regione, con sfide continue per la protezione delle città costiere e il ripristino delle aree colpite. Le autorità regionali sono al lavoro per affrontare queste emergenze e cercare soluzioni a lungo termine per prevenire simili calamità in futuro.