Maltempo, sospese le gare di calcio del weekend in Veneto

VENEZIA - Il Comitato Regionale Veneto ha deciso di sospendere tutte le gare di calcio a 11 maschile e femminile previste per il weekend, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo. La decisione, presa in accordo con il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, mira a tutelare l'integrità fisica di atleti, dirigenti e arbitri, oltre che a preservare i terreni di gioco, recentemente oggetto di interventi di manutenzione.

Le sospensioni riguardano le attività regionali, provinciali e distrettuali previste non solo per oggi, sabato 19 ottobre, ma anche per la mattina e il pomeriggio di domenica 20 ottobre. Per il pomeriggio di domenica 20 ottobre, la sospensione include tutte le gare in programma sia a livello regionale che provinciale. Anche tutte le richieste di anticipo e posticipo già approvate sono state annullate.

Le gare rinviate saranno recuperate in date da definire. Il Comitato Regionale comunicherà eventuali ulteriori aggiornamenti domani, sabato 19 ottobre.