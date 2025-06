Maltempo, sospesa la circolazione dei treni tra Verona e Vicenza

VERONA/VICENZA- A causa dei danni provocati dalla violente perturbazione che sta interessando il Veneto nel pomeriggio di oggi, 16 giugno, la circolazione ferroviaria sulla linea Verona - Vicenza è attualmente sospesa per consentire accertamenti tecnici sulla linea.



"In particolare - spiega in una nota Ferrovie dello Stato - il forte vento ha compromesso la stabilità del parapetto di un cavalcavia adiacente alla rete ferroviaria, rendendolo pericolante. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare in sicurezza la piena funzionalità dell’infrastruttura”. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale e la deviazione dei treni su percorsi alternativi.