Maltempo, rimane alto il rischio valanghe

VENEZIA - È alto il livello di attenzione in Veneto per il maltempo che si sta abbattendo in queste ore, a preoccupare sono soprattutto il livello dei bacini idrici e il rischio valanghe.



Nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni rilevanti ma non eccezionali con picchi di 160 mm in alcune zone delle Prealpi venete; nelle prossime ore le precipitazioni si esauriranno.



A fornire un aggiornamento sulla situazione è l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin: “Permane una situazione di attenzione per rischio idrogeologico nelle Prealpi venete e di rischio idraulico nei bacini idrici che interessano il vicentino, il padovano e il Veneto orientale. In alcuni casi i livelli dei corsi d'acqua continueranno a crescere nelle prossime ore ma senza problematiche di rilievo previste. In ogni caso i servizi di piena sono tutti attivati ed è stato aperto ieri sera il bacino di laminazione di Montebello”.



In montagna continua a nevicare senza sosta. “Ha nevicato con quantitativi anche superiori ai 50 cm, mentre a quote basse la pioggia ha appesantito e fatto sciogliere quantitativi di neve che hanno contribuito a ingrossare le portate dei corsi d'acqua – prosegue Bottacin - Permangono chiuse alcune direttrici stradali e a scopo precauzionale sono stati chiusi anche la galleria di Segusino, la panoramica del Comelico, il passo Duran e il tratto tra Misurina e Carbonin”. Si ricorda l'obbligo di uso pneumatici da neve o catene.



Si sono registrate slavine in località Pranolz nel comune di Borgo Valbelluna e Casamazzagno in Comelico. Interrotta in comune di Lamon anche una strada comunale a causa di una slavina. “Ricordo che il rischio valanghe permane a livello 4, per cui si invita la popolazione a non esporsi a tale rischio” conclude Bottacin.

IL BOLLETTINO

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile con un nuovo bollettino valido dalle 14 di oggi e fino alle 8 di lunedì 25 dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Alpone, Adige-Garda e lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica per Alto Brenta-Bacchiglione, Adige-Garda, Basso Brenta-Bacchiglione e Livenza-Tagliamento.



Si segnala il rischio di frane sui versanti nelle aree dei bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione e Adige-Garda.



La situazione meteo è in miglioramento. Nelle prossime ore ci sarà un progressivo diradamento ed esaurimento delle precipitazioni a partire da ovest. Nei settori nord- orientali le precipitazioni tenderanno a persistere fino a metà pomeriggio per poi esaurirsi. I venti in pianura ruoteranno dai quadranti occidentali, mentre in quota saranno da moderati a tesi dai quadranti occidentali.