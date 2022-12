Maltempo in Regione, protezione civile in azione

TRIESTE - Lunedì all'insegna del maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge da moderate a intense sulla pianura e sulla costa, mentre in montagna è nevicato. I volontari della Protezione Civile della squadra del comune di Premariacco hanno transennato la strada d'accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons e il comune di Premariacco, considerando l'ingrossamento del corso d'acqua. Mentre i volontari della squadra comunale della Protezione Civile di Tramonti di Sotto sono intervenuti per la messa in sicurezza della viabilità che dal lago di Redona conduce alla borgata di Campone nel comune di Tramonti di Sotto, su attivazione dei vigili del fuoco. Le condizioni meteo sono destinate a migliorare nelle prossime ore