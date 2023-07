Maltempo, quasi 300 gli interventi dei vigili del fuoco

VENEZIA - Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Venezia Padova Vicenza e Treviso per i danni causati dal maltempo del tardo pomeriggio di mercoledì. Le squadre dei vigili del fuoco integrate con personale proveniente anche da fuori regione, hanno lavorato per rimuovere piante, mettere in sicurezza tetti con la rimozione di elementi pericolanti. Il comando di Venezia alle ore 20:00 di giovedì, ha già eseguito dall’inizio dell’emergenza 120 interventi, ancora 56 in coda. Padova eseguiti 90 interventi, 20 in coda. Vicenza eseguiti 50 interventi, 15 in coda. Treviso eseguiti 17 interventi. Verona eseguiti 13 interventi.