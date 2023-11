Maltempo, Ponte Nuovo resta chiuso: pompieri al lavoro

VERONA - I Vigili del Fuoco di Verona, su richiesta del Genio Civile, hanno rimosso alcuni tronchi incastrati nell'impalcatura del cantiere di Ponte Nuovo; per realizzare questa operazione il ponte è stato nuovamente chiuso al traffico pedonale e al transito pedonale. Sempre su richiesta del Genio Civile, sul Ponte verranno posizionati dei mezzi d'opera necessari a fronteggiare una nuova piena e a garantire interventi rapidi in caso di tronchi che dovessero nuovamente arrivare da nord. Per realizzare questa operazione è necessario smontare una parte della recinzione di cantiere e pertanto il ponte rimarrà chiuso a veicoli e pedoni fino a cessate esigenze.

Per agevolare il flusso delle auto, la zona a traffico limitato dalle ore 13.30 è nuovamente libera ed aperta. La Protezione Civile del comune di Verona in collaborazione con le associazioni della Consulta del volontariato ha iniziato dalle ore 14 un nuovo presidio fisso con torri-faro per illuminare la struttura anche nelle ore notturne. Rimangono valide le prescrizioni e gli inviti alla popolazione di collaborare con gli enti e con la Protezione Civile comunale. Al momento non ci sono pericoli per la pubblica incolumità e la situazione è attentamente monitorata.

SCUOLE CHIUSE

BELLUNO FELTRE - Le scuole di Feltre, nel Bellunese, chiudono anticipatamente oggi per ragioni precauzionali dopo l'avviso di criticità idrogeologica emesso dalla Regione Veneto che dichiara l'allarme rosso. La sindaca Viviana Fusaro "a tutela dell'incolumità di alunni e insegnanti che per evitare disagi alla circolazione" ha emesso un'ordinanza per chiudere l'attività alle ore 13:30 nei nidi d'Infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Dalle 14:00 cancelli chiusi e sospensione dell'attività scolastica nelle scuole secondarie di primo grado.

IL MOSE IN LAGUNA

VENEZIA - Le acque alte continuano a non dar tregua a Venezia, e anche oggi il sistema Mose è entrato in funzione alle bocche di porto per fermare una marea sostenuta che ha avuto una punta massima di 113 centimetri, misurati alla diga del Lido (108 cm alla piattaforma Ismar-Cnr in mare aperto). Nella laguna interna la quota dell'acqua è rimasta stabile intorno ai 75 centimetri, con la città all'asciutto. Il sistema di dighe verrà riabbassato intorno alle 15.30, per consentire la ripresa del passaggio del traffico marittimo alle bocche di porto.

SCUOLE CHIUSE ANCHE NEL TREVIGIANO