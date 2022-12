Maltempo: pino cade su due vetture, quattro feriti

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti a Padova per lo sradicamento di un pino marittimo caduto su due autovetture: sono quattro le persone lievemente ferite. Si trovavano all'interno di una Mini Cooper completamente travolta. Arrivati con due squadre in contemporanea con il personale del Suem, i pompieri hanno individuato l'auto completamente coperta dalla chioma dell'albero facendo uscire le quattro persone, sotto shock per l'accaduto. Coinvolta parzialmente un'altra auto. I quattro sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. La squadra ha provveduto ad un controllo capillare per escludere le presenze di altre persone essendo stata travolta anche una rastrelliera per biciclette.