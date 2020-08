Maltempo, piante abbattute e super lavoro dei pompieri a Verona e Padova

VERONA - Un'altra forte ondata di maltempo, con bufere di pioggia e violente raffiche di vento ha colpito ieri sera il Veneto, in particolare le province di Verona e Padova.



A distanza di neanche una settimana dalla sorta di tifone di domenica scorsa, nuovi allagamenti e danni per alberi e strutture abbattute dal vento si sono contati nelle città già colpite dai temporali sei giorni fa.



Sessanta le chiamate di soccorso giunte al centralino dei Vigili del Fuoco a Verona, una quarantina quelle gestite dalla centrale operativa di Padova, per allagamenti di case e scantinati, e soprattutto piante divelte ed elementi pericolanti a causa del vento.



Nel padovano, particolarmente interessata è stata la zona dei Colli Euganei, dove si sono concentrati gran parte degli interventi dei pompieri.